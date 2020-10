Inter-Milan, Pioli si affida a Leao ed Ibrahimovic. Chance Tonali? – SM

Stefano Pioli Milan

Inter-Milan è in programma quest’oggi alle ore 18:00. Le probabili scelte di Stefano Pioli per il derby. Per il tecnico rossonero qualche dubbio di formazione, sia a centrocampo che nei tre trequartisti alle spalle di Ibrahimovic. Le ultime sui rossoneri da “SportMediaset”

DUBBI – Inter-Milan è in programma oggi alle 18:00. Pioli studia la formazione in vista del Derby. In difesa rientra Romagnoli che smaltito definitivamente l’infortunio, partirà subito titolare al centro della difesa, con Kjaer al suo fianco. Sugli esterni pronti Calabria ed Henrandez. Davanti la linea difensiva agirà Kessie: al suo fianco uno tra Bennacer e Tonali, con il primo in vantaggio. Dietro Ibrahimovic dovrebbero agire Calhanoglu, Brahim Diaz e Rafael Leao che ha vinto il ballottaggio con Castillejo.