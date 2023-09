Inter-Milan la vigilia, dall’allenamento altre due buone notizie per Inzaghi – Sky

Inizia il countdown verso il derby di Milano. Sabato alle ore 18 a San Siro i nerazzurri sfideranno il Milan, nel match valevole per la quarta giornata di Serie A. Quest’oggi la squadra si è allenata agli ordini di Simone Inzaghi con due due novità importanti.

DOPO L’ALLENAMENTO – Manca sempre meno al quinto derby in questo anno solare per l’Inter allenata da Simone Inzaghi dopo le 4/4 vinte dai nerazzurri in questo 2023. Dopo la pausa Nazionali anche oggi il tecnico nerazzurro ha radunato tutta la squadra al completo per preparare l’importante sfida contro i rossoneri in programma sabato 16 settembre alle 18 con altre due importanti novità. Riguardano principalmente le condizioni di Alexis Sanchez e Juan Cuadrado, non al meglio della condizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il colombiano ha recuperato perfettamente la condizione e sarà a disposizione di Inzaghi dalla panchina e dunque a partita in corso, dato che il favorito per la corsia di destra resta Denzel Dumfries. Lo stesso vale anche per l’attaccante cileno, l’ultimo ad essere rientrato dagli impegni con il Cile dopo l’imprevisto dell’aereo. Anche lui ha smaltito i problemi (soprattutto clinici). Per questo motivo nel derby, Inzaghi avrà tutta la rosa al completo e a disposizione.