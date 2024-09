Inter-Milan, il derby si avvicina: alcune importanti novità sui biglietti… e non solo

Inter-Milan sarà il primo derby stagionale. Le due compagini meneghine si sfideranno domenica 22 settembre alle ore 20:45.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Inter-Milan, ci siamo quasi. Mancano due giorni alla data attesa da tutti i supporter delle due formazioni milanesi, il primo derby della stagione di Serie A. A tal proposito, la società nerazzurra ha fornito sul proprio sito ufficiale preziose informazioni ai propri tifosi in merito alla vendita dei biglietti per la stracittadina: «L’assetto dello stadio è stato modificato per ragioni di ordine pubblico, quindi consigliamo vivamente agli spettatori di seguire le indicazioni al fine di subire meno disagi possibili.

L’apertura dei cancelli è prevista alle 17:45, tre ore prima del fischio d’inizio: l’invito per tutti gli spettatori è quello di presentarsi già a quell’ora, per un ingresso più agevole.

A causa dei due camminamenti costruiti per la tifoseria organizzata dell’Inter all’ingresso 2 e per la tifoseria organizzata del Milan all’ingresso 14, il pubblico in possesso di biglietti per il Primo e Secondo Anello Arancio potrà entrare solo ed obbligatoriamente dagli ingressi 0 per le hospitality arancio e dagli ingressi 1 e 15 per tutti gli altri settori di Primo e di Secondo Arancio .

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore».

Inter-Milan, le informazioni fornite dalla società in merito agli ingressi obbligatori!

IL CHIARIMENTO – L’Inter ha proseguito specificando alcuni aspetti fondamentali relativi agli ingressi obbligatori in occasione della sfida contro il Milan:

-Ingresso 0: titolari biglietto Hospitality Arancio

-Ingressi 1 e 15: titolari biglietti Primo e Secondo Anello Arancio

-Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

-Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

-Ingresso 8: pass di servizio.

-Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

-Ingresso 14: tifosi ospiti del Milan al secondo anello blu.

