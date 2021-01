Inter-Milan, turnover sÃ¬ o no? Oltre il derby Conte si gioca anche un trofeo

Inter-Milan, turnover sì o no? Oltre il derby Conte si gioca anche un trofeo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Milan, secondo derby stagionale e questa volta in palio c’è lo scontro diretto valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte valuta il turnover mentre Pioli, per questioni di esigenza, è costretto schierare quasi lo stesso undici visto nelle ultime giornate di campionato.

ARMI A DISPOSIZIONE – Inter-Milan di Coppa Italia, le due squadre, protagoniste in campionato per la corsa scudetto, si sfideranno questa sera per il secondo derby stagionale. Il primo, visto in campionato lo scorso 17 ottobre, è stato vinto dal Milan per 1-2. Questa volta in palio non solo ci sarà un turno di Coppa Italia da conquistare, ma la voglia di tornare a vincere la stracittadina. Da una parte Antonio Conte valuta se schierare quasi lo stesso undici visto in le ultime giornate in campionato o scegliere un ampio turnover avendo tutti i giocatori a disposizione (vedi QUI). Dall’altra Stefano Pioli, costretto, per motivi di rosa e anche di infortuni, a schierare quasi lo stesso undici visto contro l’Atalanta.

PIÙ MOTIVI – I tifosi dell’Inter non hanno ancora digerito la sconfitta maturata nel derby alla quarta giornata, così come l’eliminazione in UEFA Champions League. Una ferita ancora aperta per Antonio Conte, che quasi ad ogni post-partita tende a ribadire per tenere sempre alta l’attenzione. Un’altra eliminazione in un torneo e in particolare in un derby potrebbe incidere sul morale della squadra. In caso contrario invece potrebbe dare un ulteriore iniezione di fiducia soprattutto dopo la vittoria netta in campionato contro la Juventus.