Inter-Milan, Tomori è squalificato. Pioli sceglie il suo sostituto − TS

In vista di Inter-Milan, non ci sarà nelle file rossonere Fikayo Tomori. Il difensore inglese si è fatto espellere per somma di ammonizioni nell’ultima partita contro la Roma

SOSTITUTO − Tomori salterà Inter-Milan per squalifica. Al suo posto Stefano Pioli dovrà scegliere uno tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer. In pole, ad oggi, c’è il giovane difensore francese. Kalulu può sfruttare il vantaggio di non andare in Nazionale perché non convocato dal CT Didier Deschamps. Dunque, può lavorare intensamente in questi giorni di avvicinamento a Milanello. Inoltre, lo stesso transalpino era subentrato a Roma subito dopo il rosso a Tomori.

Fonte: Tuttosport − Pietro Mazzara