Inter-Milan, Tomori ‘brucia i tempi di recupero’? La soluzione più probabile

Fikayo Tomori potrebbe ‘bruciare i tempi di recupero’ ma ad oggi la soluzione più probabile per il derby Inter Milan è un’altra.

RECUPERO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Fikayo Tomori potrebbe “bruciare i tempi di recupero”. Infatti solitamente serve almeno un mese per fare ritorno in campo dopo un’operazione di questo genere. Tuttavia il ginocchio del difensore del Milan ha dato buone risposte sia nel lavoro individuale che col resto del gruppo. Stamani la seduta di allenamento potrebbe essere decisive almeno per la sua convocazione e per poter entrare nel corso del derby Inter-Milan. Infatti la soluzione più probabile in casa rossonera è la coppia difensiva Kalulu–Romagnoli.