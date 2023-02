Inter-Milan, tempo di rifinitura: Inzaghi verso le scelte finali

Questa mattina è in programma l’allenamento di rifinitura in casa Inter in vista del derby di questa sera contro il Milan. Senza l’infortunato Joaquin Correa, Simone Inzaghi si prepara a studiare le scelte finali per la sua formazione

RIFINITURA E SCELTE – Ancora qualche piccolo dubbio da sciogliere in vista di Inter-Milan di questa sera per Simone Inzaghi, in campo questa mattina per l’allenamento di rifinitura in vista del derby di San Siro alle 20.45. Il ballottaggio principale è quello probabilmente che riguarda l’attacco, con la scelta del partner d’attacco del titolarissimo Lautaro Martinez. Edin Dzeko resta ancora favorito su Romelu Lukaku, anche se non sono da escludere altre scelte. Nessun apparente dubbio invece in difesa, con Milan Skriniar pronto a tornare titolare e la presenza di Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij.