Inter-Milan 2-1, il tabellino della partita dei quarti di Coppa Italia

Condividi questo articolo

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021.

AL NOVANTASETTESIMO! – Christian Eriksen dopo quasi tre anni riporta l’Inter a fare un gol su punizione ed è quanto di più bello si possa chiedere in un derby: vittoria al 97′! Pur avendo dominato per tutta la partita serve solo il recupero per il vantaggio, dopo quattordici tiri a uno. Zlatan Ibrahimovic segna, poi si fa espellere (doppia ammonizione) e andrà valutato un insulto razzista verso Romelu Lukaku. In semifinale (andata e ritorno) Juventus o SPAL. Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov (92′ Young); Darmian (46′ Hakimi), Barella, Brozovic (88′ Eriksen), Vidal, Perisic (67′ Lautaro Martinez); Lukaku, Sanchez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Sensi, Ranocchia, A. Bastoni, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer (20′ Tomori), Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers (85′ Castillejo), Brahim Diaz (60′ Rebic), Rafael Leao (85′ Krunic); Ibrahimovic.

In panchina: A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Hauge, Kalulu, Maldini.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2, al 74′ sostituito da Daniele Chiffi della sezione di Padova (Del Giovane – Colarossi; VAR Banti; A. VAR Mazzoleni)

Gol: 31′ Ibrahimovic (M), 71′ rig. Lukaku, 97′ Eriksen

Espulso: Ibrahimovic (M) al 58′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Kjaer, Rebic, Kessié (M), Lukaku, Brozovic, Hakimi (I)

Recupero: 1′ PT, 10′ ST