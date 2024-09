Inter-Milan 1-2, il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata di Serie A 2024-2025.

SCONFITTA CERCATA – Dopo sei derby consecutivi vinti l’Inter lo regala al Milan facendo di tutto per perdere. Prestazione drammatica della squadra di Simone Inzaghi, con la preoccupante sensazione che qualcuno abbia la pancia piena e sia rimasto ancora alla scorsa stagione. Dopo aver gentilmente omaggiato Christian Pulisic del vantaggio, su dormita di un irriconoscibile Henrikh Mkhitaryan, non basta il pareggio di Federico Dimarco. È di Matteo Gabbia l’ultima parola, all’89’, dopo aver provato in qualsiasi modo a far segnare gli avversari. Sconfitta che dovrà servire per far scendere tutti dal piedistallo: il tempo della riconoscenza è finito. Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN 1-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (82′ Carlos Augusto); Dumfries (63′ Darmian), Barella (74′ Zielinski), Calhanoglu (63′ Asllani), Mkhitaryan (63′ Frattesi), Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Arnautovic, Correa, Bisseck, Palacios, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic (78′ Okafor), Fofana, Reijnders, Rafael Leao (86′ Chukwueze); Morata (78′ Loftus-Cheek), Abraham (93′ Pavlovic).

In panchina: Raveyre, Torriani, Jovic, Zeroli, Jiménez, Thiaw, F. Terracciano, Musah.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Bindoni – Tegoni; Ayroldi; VAR Di Paolo; A. VAR Paterna).

Gol: 10′ Pulisic, 28′ Dimarco (I), 89′ Gabbia.

Ammoniti: Mkhitaryan, Calhanoglu, Asllani, Dimarco (I), Fofana (M), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 1′ PT, 6′ ST.