Inter-Milan, ci siamo: svelata anche la maglia della finale di Supercoppa Italiana!

Manca sempre meno all’attesissima finale di Supercoppa Italiana. Tutto è pronto, anche la maglia che i nerazzurri indosseranno in occasione di Inter-Milan.

DUELLO RINNOVATO – Tra un’ora andrà in scena l’ennesimo duello fra Inter e Milan. Questa volta il derby della stracittadina si sposta dalla classica cornice di San Siro e si sposta all’Al-Awwal Park. Milano o Riyadh poco cambia (se non l’assenza del caloroso pubblico milanese): le due squadre sono pronte a darsi battaglia con la solita determinazione. Anche perché in ballo, in questo caso, non c’è solo l'”egemonia” riconosciuta dalla città, ma anche e soprattutto il primissimo trofeo della stagione. I nerazzurri proveranno a conquistare la quarta Supercoppa Italiana consecutiva, mentre i rossoneri tenteranno di sottrargli lo scettro.

Inter-Milan

TOUR NEGLI SPOGLIATOI – Mentre i due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, diramano le formazione ufficiali di Inter-Milan, i calciatori si preparano fuori e dentro il campo. Prima del riscaldamento, infatti, il club nerazzurro ci mostra come lo spogliatoio sia pronto per l’occasione. La divisa degli interisti scelta e preparata per la finale di Supercoppa italiana è stata appena svelata, con un tour direttamente nella dressing room nerazzurro. Ecco di seguito le foto pubblicate sui canali social del club.

L’Inter, nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, indosserà la prima maglia, a strisce nere e azzurre.