Inter-Milan, statistiche e curiosità del Derby numero 178 in Serie A – TS

Queste sono le statistiche e le curiosità più importanti del Derby di Milano di questa sera secondo Tuttosport. Dai numeri di Olivier Giroud, fino alla ripetizione della partita tra Inter e Milan nel giorno 5 febbraio.

NUMERI – L’Inter ha vinto il Derby di Milano per 67 volte, con 56 pareggi e 54 sconfitte. Questa sera ci sarà lo scontro numero 178 tra Inter e Milan in campionato. I nerazzurri sono in vantaggio nei successi e potrebbero confermarsi. La storia degli ultimi incontri non è così rosea però. La squadra di Simone Inzaghi non ha mai ottenuto un successo contro il Milan in campionato: 3 scontri conditi da 2 sconfitte e 1 pareggio. Olivier Giroud è stato l’uomo Derby in Serie A e ha segnato ben 3 volte nelle ultime 2 occasioni. In generale, nelle ultime 8 partite, l’Inter ha vinto metà delle volte, lasciando solamente 2 successi ai rossoneri. Questo Derby si giocherà nuovamente il 5 febbraio, come accaduto lo scorso anno in occasione del 2-1 che ha guidato il Milan alla rimonta Scudetto. In caso di vittoria, Stefano Pioli farebbe registrare il terzo successo consecutivo in casa dell’Inter in Serie A: sarebbe la striscia più lunga dopo le 6 vittorie tra 1999 e 2005. Il match sarà trasmesso da 55 broadcaster che coprono 210 territori. In Italia Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi racconteranno la partita su Dazn.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna