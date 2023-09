Inter-Milan, chi sostituirà Tomori? Uno in pole per due motivi − SM

Mancano dodici giorni al Derby Inter-Milan e Stefano Pioli ha già il dubbio di dover sostituire un titolare come Fikayo Tomori, espulso contro la Roma

SOSTITUTO − Cresce già l’attesa per Inter-Milan, il primo derby della stagione. Entrambi ci arrivano in forma stratosferica e a punteggio pieno. Inzaghi, durante questi giorni, dovrà lavorare a ranghi ridotti visti i tanti giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Quanto a Pioli, ha già il dubbio sul sostituto di Tomori, che non sarà del Derby a causa dell’espulsione rimediata contro la Roma. Bagarre fra Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Secondo Sport Mediaset, favorito il francese per due motivi: uno perché è stato proprio lui a subentrare a gara in corso contro i giallorossi venerdì, e due perché, a differenza del danese, rimarrà ad allenarsi a Milanello in quanto non convocato in Nazionale.