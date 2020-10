Inter-Milan (Serie A): le formazioni ufficiali! Conte “conferma” le previsioni

Antonio Conte Inter

Inter-Milan tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 18.00. Confermata la panchina per Eriksen, a cui Conte preferisce Brozovic dal 1′. C’è Perisic a sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Milan

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic; 13 Ranocchia, 42 L. Moretti; 24 Eriksen, 36 Darmian, 46 Vezzoni, 47 Squizzato; 7 Sanchez, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-2-3-1): 99 Gianluigi Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 Antonio Donnarumma; 5 Dalot, 14 Conti, 20 Kalulu; 7 Castillejo, 8 Tonali, 15 Hauge, 21 Brahim Diaz, 33 Krunic; 27 Maldini, 29 Colombo.

Allenatore: S. Pioli