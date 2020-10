Inter-Milan (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Milan è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Partita valida per la quarta giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si tratta del primo Derby di Milano stagionale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Tanto assenti in casa nerazzurra, addirittura otto. Non solo lo squalificato Sensi e l’infortunato Vecino, che riducono il numero di centrocampisti a disposizione. Nello stesso reparto mancheranno Gagliardini e Nainggolan, positivi al Covid-19. Idem Young sulle fasce. Stessa sorte in porta per Radu, e in difesa per Skriniar e Bastoni (quest’ultimo risultato negativo all’ultimo tampone). La panchina verrà allungata con un gruppo di primavera.

MODULO – Da giorni si parla delle possibili scelte di Conte, che a sorpresa potrebbe anche fare a meno del “trequartista”. Cioè del centrocampista schierato più alto. Non è quindi da escludere un’Inter in versione “Europa League”, in campo con il 3-5-2 vecchio stile.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Pacchetto arretrato obbligato a copertura del capitano Handanovic in porta. In mezzo c’è de Vrij, affiancato da D’Ambrosio sul centro-destra e Kolarov sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Unico dubbio in mezzo al campo. Sulle fasce sicuro del posto Hakimi (a destra) con Perisic in ballottaggio con l’ultimo arrivato Darmian, quest’ultimo probabile sorpresa dal 1′ (a sinistra). Sulla linea mediana Vidal e Barella a supportare i terzi di difesa e i quinti di centrocampo, con Brozovic schierato vertice basso (anziché Eriksen vertice alto).

ATTACCO – Tutto confermato in avanti. Sarà Lautaro Martinez partendo dal centro-sinistra a fare da spalla a Lukaku, schierato centravanti sul centro-destra.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Milan: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Stankovic; Ranocchia, L. Moretti, Cortinovis, Sottini; Perisic, Eriksen, Boscolo Chio; Sanchez, Pinamonti e Oristanio.