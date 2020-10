Inter-Milan: Sensi out, Conte ridisegna la mediana. Brozovic o Gagliardini?

Manca ancora parecchio ad Inter-Milan, e al momento i nerazzurri hanno altre grane di cui occuparsi, ma Antonio Conte sta già pensando a come approcciare il derby. Dubbi, al solito, in mezzo al campo: ballotaggio Gagliardini-Brozovic per affiancare Barella e Vidal. Le ultime

GRANE – Tempo per entrare in clima derby ce n’è in abbondanza, ma Inter-Milan si staglia già all’orizzonte nei pensieri dei due tecnici. Antonio Conte soprattutto, che ne ha vinti due su due lo scorso anno e vorrebbe continuare il filotto dopo il pareggio contro la Lazio. Al momento, però, è il caso Alessandro Bastoni a tenere il mondo nerazzurro sulle spine. In caso di positività, difficilmente il classe ’99 sarà a disposizione del tecnico. Ma per adesso ragioniamo senza la luce della certezza. Conte ha già cominciato a scervellarsi sul probabile undici da contrapporre a Stefano Pioli. I veri dubbi, per il tecnico nerazzurro, riguardano la mediana.

IPOTESI – Nell’ultima sfida, in casa della Lazio, Conte ha schierato un centrocampo muscolare composto da Roberto Gagliardini, Nicolò Barella e Arturo Vidal. La squalifica di Stefano Sensi, tuttavia, toglie un’alternativa al ventaglio nerazzurro. Contro i biancocelesti, la scelta di contrapporre una mediana molto fisica a quella biancoceleste è sembrata sensata. Contro il Milan, però, andrà fatto un ragionamento diverso. Bisognerà costringere i centrocampisti rossoneri ad uscire dalla trequarti per liberare spazio per le punte. A tal proposito, è probabile che la scelta di Conte cada su Marcelo Brozovic, autore del gol che stappò il derby d’andata l’anno scorso. Con Vidal e Barella praticamente certi di un posto in Inter-Milan, a fargli spazio dovrebbe essere proprio Gagliardini. Più defilate le opzioni Christian Eriksen e Radja Nainggolan, che Conte pare intenzionato a sfruttare come armi a gara in corso.