Inter-Milan, le possibili scelte di Inzaghi: replica della Supercoppa – Sky

Giornata di allenamenti in casa di Inter e Milan in vista del derby di domani sera a San Siro. Simone Inzaghi ragiona sulle possibili scelte di formazione, come rivela l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi. Anche se bisognerà attendere la rifinitura di domani

REPLICA – Si va verso un’Inter uguale a quella che poche settimane fa ha già avuto la meglio sul Milan nel derby in Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi pensa alle scelte per la gara di domani sera, anche se decisioni più certe arriveranno dopo l’allenamento di rifinitura in programma domani mattina. Milan Skriniar dovrebbe essere in campo dal primo minuto, con Matteo Darmian a destra e Federico Dimarco sulle fasce. Marcelo Brozovic torna a disposizione, ma partirà soltanto dalla panchina. Davanti sicura la titolarità di Lautaro Martinez, con Edin Dzeko al suo fianco nettamente favorito su Romelu Lukaku.