Inter-Milan, le scelte di Conte sui Primavera a disposizione

Condividi questo articolo

Inter-Milan

Ufficiale la formazione dell’Inter che affronterà il Milan alle ore 18.00. Per compensare le assenze legate al Covid-19 (e non solo), Antonio Conte ha inserito diversi giocatori della Primavera nerazzurra in distinta. Per la precisione quattro. Ecco le scelte del tecnico.

GIOVANI – Inter-Milan vedrà diversi giovani talenti della Primavera nerazzurra pronti a subentrare, in caso di necessità. Antonio Conte giunge infatti al derby con ben otto giocatori della Prima squadra indisponibili. Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ashley Young e Ionut Radu non ci saranno a causa della positività al Covid-19. Stefano Sensi è out per squalifica, mentre Matias Vecino è lungodegente dopo l’operazione al ginocchio dei mesi scorsi. Ecco quindi che il tecnico dell’Inter si vede costretto a inserire diversi elementi della Primavera nella distinta di Inter-Milan. Analizzando la formazione annunciata dai nerazzurri, in panchina si trovano ben quattro talenti delle giovanili. In primis il difensore Lorenzo Moretti; seguono Franco Orlando Vezzoni e Niccolò Squizzato a centrocampo. E infine, oltre ad Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, in attacco sarà a disposizione anche Martin Adrian Costa Satriano.