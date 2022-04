Inter-Milan, scelta la maglia da gioco: le immagini dallo spogliatoio

Arrivano le prime immagini dallo spogliatoio nerazzurro in vista di Inter-Milan di questa sera (vedi articolo). Scelta ufficialmente la maglia con cui i giocatori scenderanno in campo questa sera.

MAGLIA SCELTA – Inter-Milan si avvicina e i contenuti che arrivano da San Siro sono già molti. Anche le prime foto dallo spogliatoio, che mostrano la scelta della maglia con cui la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

“Le nostre maglie sono pronte per i nerazzurri!“. La scelta, chiaramente, non poteva che ricadere sulla prima maglia, come classico di ogni derby che si rispetti.