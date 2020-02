Inter-Milan, San Siro sold out: soltanto 1.000 biglietti rimasti! – CdS

In vista di Inter-Milan il “Corriere dello Sport” parla di un San Siro sold out in vista del Derby di Milano in programma domenica sera alle 20:45, solo pochi biglietti a disposizione. Effetto Christian Eriksen? (qui le sue parole alla “Gazzetta dello Sport” e su “Sky Sport“).

CLIMA DERBY – Previsto il tutto esaurito a San Siro in vista di Inter-Milan, il quotidiano romano precisa: “non ci sarà neppure un posto libero. I tagliandi che mancano da essere venduti sono in gran parte quelli del settore riservato ai tifosi rossoneri. Rischi che non vengano acquistati però non ce ne sono”. Presenti dunque oltre 75mila tifosi, ovvero la quarta partita in campionato per l’Inter con oltre 70mila ma quinta considerando anche la UEFA Champions League. Prevista anche una forte vendita di biglietti anche per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.