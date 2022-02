Inter-Milan, San Siro si colora di nerazzurro: le iniziative di Socios.com

L’Inter rende note le attività organizzate da Socios.com per i tifosi nerazzurri presenti a San Siro per il derby contro il Milan.

ATTIVITÀ – L’Inter ha annunciato le iniziative organizzate dal match sponsor Socios.com per i tifosi nerazzurri che saranno domani a San Siro per assistere al derby Inter-Milan. “Quello che aspetta i tifosi nerazzurri è un #DerbyMilano speciale, in campo e fuori. Sono tante le attività che Socios.com, match sponsor della sfida di campionato, ha organizzato per gli interisti presenti a San Siro“.

SONDAGGIO – Ed ancora. “Si comincia con un sondaggio che verrà lanciato alla vigilia di Inter-Milan: i possessori di Fan Token $INTER parteciperanno al sondaggio che decreterà il gol più bello della storia dei Derby di Milano segnato dai nerazzurri“.

BANDIERINE E T-SHIRT – “San Siro si vestirà a festa per la sfida in programma sabato alle 18: il primo e il secondo anello arancio si coloreranno di nerazzurro grazie alla presenza di migliaia di bandierine. L’attesa del calcio d’inizio e l’intervallo saranno animati dalla presenza di spara-magliette: i tifosi potranno aggiudicarsi le T-Shirt della I M collection“.

GAME SHOW – “Infine per i Fan Token holders ospiti di Socios.com a San Siro è previsto un game show nella Sky Lounge per stemperare la tensione dell’attesa del match in maniera divertente e originale“.

Fonte: Inter.it