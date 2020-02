Inter-Milan: rossoneri sperano in Ibrahimovic. Le probabilità di rientro – Sky

Inter-Milan si avvicina (in programma domenica sera alle 20.45) e i rossoneri continuano a monitorare la condizione di Zlatan Ibrahimovic. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni, riportate da “Sky Sport”.

PIÙ SÌ CHE NO – I protagonisti più attesi di Inter-Milan, derby di ritorno, sono Christian Eriksen e Zlatan Ibrahimovic. Se il dilemma di Antonio Conte riguarda la titolarità (o meno) del danese, in casa rossonera i turbamenti sono altri. Ibrahimovic ha saltato l’ultima sfida contro il Verona a causa di un problema al polpaccio. Forse una scelta preventiva proprio in vista del derby contro l’Inter, una partita che notoriamente esalta lo svedese. Ha giocato la stracittadina milanese con entrambe le maglie, siglando 6 reti totali: due con l’Inter (entrambe al primo anno in nerazzurro), quattro con il Milan. Una partita che Ibrahimovic non intende perdersi, così come i match contro Juventus (Coppa Italia, il 12/02) e Torino (lunedì 17/02). Così come non vogliono rinunciarci allenatore e compagni: dall’arrivo dello svedese, 3 vittorie e 2 pareggi per il Milan, che ha raddrizzato la classifica. A ciò si aggiunge il passaggio del turno in Coppa Italia, contro il Torino (Ibrahimovic in gol per il 4-2 finale). Lo staff di Stefano Pioli e quello medico dei rossoneri stanno monitorando quotidianamente le condizioni di Ibrahimovic: la sua presenza domenica sera sembra sempre più probabile, tuttavia la titolarità è ancora in dubbio.