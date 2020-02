Inter-Milan, rossoneri al lavoro verso il derby! Dirigenza presente e attenta

Inter-Milan è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. I rossoneri si sono allenati oggi sotto gli occhi della dirigenza in attesa di avere il responso definitivo su Ibrahimovic (vedi articolo). Di seguito il report degli uomini di Pioli

DI CORSA VERSO IL DERBY – Inter-Milan si avvicina e i rossoneri continuano a lavorare: “Squadra convocata a Milanello per colazione, prima dell’allenamento al quale hanno assistito Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Consueto inizio in palestra per l’attivazione muscolare per poi uscire sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove la squadra ha terminato il riscaldamento con un torello eseguito nel cerchio di centrocampo. La seduta è proseguita con alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica. Partitella a tutto campo prima di rientrare negli spogliatoi”.

