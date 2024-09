Inter-Milan, riecco il derby cinque mesi esatti dopo la seconda stella

Inter-Milan è il primo derby stagionale, alle 20.45 per la quinta giornata di Serie A. Ritorna la stracittadina esattamente cinque mesi dopo quella che ha segnato la storia della rivalità a Milano, dando il titolo della seconda stella.

NUOVO CAPITOLO – Inter-Milan 153 giorni dopo. Il 22 aprile l’ultimo derby diventava quello dal valore più alto della storia ultracentenaria della stracittadina, per quello che metteva in palio: il titolo. Conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi, con una vittoria epocale valsa la seconda stella che ora splende sulla maglia. Ma da lì a oggi è cambiato molto, perché adesso c’è un altro campionato e valori che ancora bisogna dimostrare (in testa alla classifica al momento c’è il Torino). L’Inter arriva da due pareggi, uno pessimo col Monza e l’altro ottimo col Manchester City, ora trova il Milan per un nuovo slancio. E per scrivere di nuovo la storia: mai nessuno ha vinto sette derby di fila a Milano.

Inter-Milan, c’è una necessità di sbloccarsi

ANCORA A SECCO – Sembra strano, visto che siamo al 22 settembre, ma Lautaro Martinez arriva al derby a zero gol in stagione. Né con l’Inter né con l’Argentina, dove forse era meglio che non andasse durante la sosta visto che il viaggio intercontinentale non lo ha certo aiutato nella ricerca della forma migliore. Dopo la panchina a Manchester, il Toro è pronto a riprendersi un posto accanto a Marcus Thuram, nella speranza di sbloccarsi e non fermarsi più. Perché, ovviamente, per competere ad alti livelli servono i gol del capitano. Nel Milan Paulo Fonseca appare a forte rischio esonero e la sensazione è che stravolgerà interpreti e modulo. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Milan, collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.