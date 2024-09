Inter-Milan da record in Serie A! A San Siro esaurito: Spalletti e altri vip presenti – TS

Questa sera, alle 20:45, il derby di Milano tra Inter e Milan andrà in scena a San Siro. Un evento seguito da oltre 200 paesi pronti a sintonizzarsi su una delle sfide più iconiche del calcio internazionale.

NUOVO RECORD – Inter-Milan, nerazzurri contro rossoneri, oggi il derby si arricchisce di un nuovo capitolo: quello finanziario e geografico che vede contrapporsi Oaktree e RedBird, i gruppi proprietari dei due club, rispettivamente con base a Los Angeles e New York. al di là dei potenti attori finanziari, stasera sarà ancora una volta il glorioso stadio San Siro a ospitare il match. La “Scala del calcio” rimane il cuore pulsante della città, nonostante i dibattiti in corso riguardo al suo futuro: restyling, nuova costruzione o addio definitivo. Quello che è certo è che il Meazza sarà gremito, con quasi 76 mila spettatori pronti a tifare le proprie squadre. La cornice sarà da record anche per quanto riguarda gli incassi: si prevede infatti che questa edizione del derby stabilirà un nuovo primato in Serie A, con circa 7 milioni di euro di introiti provenienti dalla vendita dei biglietti.

Tutti presenti a San Siro per Inter-Milan!

CT, EX E ALTRI VIP – Tra i presenti in occasione di Inter-Milan, ci saranno volti noti come il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, ex leggende nerazzurre come Julio Cesar, Materazzi, Vieri, Cambiasso e Cordoba, oltre a personalità VIP come il ministro Matteo Salvini, Paolo Bonolis e il cantante Tananai. Un altro segnale di come questa storica partita continui a essere un evento di portata mondiale, capace di attrarre l’élite del calcio, ma anche un pubblico eterogeneo, unito dalla passione per questo grande spettacolo