Inter-Milan: Rebic sottoposto ad esami al gomito, l’esito in vista derby – SM

Rebic

Ante Rebic ha sostenuto ulteriori esami medici per verificare la condizione del suo infortunio al gomito sinistro in vista del derby di sabato pomeriggio. L’esito è negativo per Pioli, che non avrà a disposizione l’attaccante croato

Inter-Milan di sabato pomeriggio perde uno dei suoi possibili protagonisti nella sponda rossonera, Ante Rebic. L’attaccante croato, già in dubbio a causa di un infortunio al gomito sinistro, è stato sottoposto a nuove analisi e lo staff medico dei rossoneri ha dato parere negativo. Il giocatore non sarà quindi a disposizione di Pioli per la stracittadina e svolgerà nuovi esami la prossima settimana. A riferirlo è “Sport Mediaset”.