Inter-Milan, quando si gioca il derby finale di Supercoppa Italiana

Il Milan questa sera ha battuto 2-1 la Juventus nella seconda semifinale e ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Ecco quando si giocherà la finale che andrà a completare le Final Four della manifestazione in programma in Arabia Saudita.

FINALE – Dopo la vittoria contro l’Atalanta in modo netto, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a vincere la quarta Supercoppa Italiana consecutiva. Un’impresa mai riuscita da nessuna squadra. L’obiettivo è quello di riuscirci nella finale di di Riyadh contro il Milan. Nella serata di venerdì il Milan (secondo in Serie A nella passata stagione) ha strappato il secondo pass valevole per la finale. Niente derby d’Italia: sarà una stracittadina milanese l’ultimo atto della Supercoppa Italiana. Si ripete la finale di due anni quando al triplice fischio sorrise l’Inter dopo un dominio assoluto e un netto 3-0.

Quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Inter e Milan

PROGRAMMA – L’ultimo atto della Supercoppa Italiana 2025 è in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20 italiane, le 22 locale. Lo stadio sarà sempre lo stesso, l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh dove la stessa Inter ha vinto la Supercoppa un anno fa contro il Napoli. Simone Inzaghi invece ci vinse anche contro la Juventus quando invece sedeva sulla panchina della Lazio. Come nelle due semifinali, in caso di parità tra Inter e Milan nei 90 minuti regolari, si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare attraverso i supplementari. I nerazzurri sono a caccia del nono titolo che vorrebbe dire agganciare proprio la Juventus. In caso di vittoria del Milan, i rossoneri raggiungerebbero l’Inter a otto.