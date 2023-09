Inter-Milan, prosegue il lavoro ad Appiano: Inzaghi con due in più!

Inter-Milan è la super sfida in programma sabato alle ore 18 e valevole per la quarta giornata di Serie A. Sia i nerazzurri che i rossoneri si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno, elemento che arricchisce il primo derby della stagione. Intanto Inzaghi prosegue con il lavoro ad Appiano dove ha ritrovato altri due Nazionali dopo Asllani

RIENTRI – Inter-Milan, primo derby della stagione che vale già la testa della classifica in Serie A, si avvicina e Simone Inzaghi inizia finalmente a ritrovare i Nazionali ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro per diversi giorni ha lavorato con un gruppo risicato di giocatori, adesso i titolarissimi stanno rientrando. Mentre ieri è stato il turno di Kristjan Asllani, oggi è toccato agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, presenti all’allenamento odierno come testimoniano gli scatti pubblicati da Inter.it.

Inter-Milan, Inzaghi ritroverà i sudamericani solo a 48 ore dal derby: ecco chi scende in campo stasera

Stasera toccherà agli italiani scendere in campo contro l’Ucraina, con almeno quattro titolari nerazzurri, ovvero Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Federico Dimarco. In campo anche l’Austria di Marko Arnautovic, la Svizzera di Yann Sommer, la Francia di Benjamin Pavard e Marcus Thuram e l’Argentina di Lautaro Martinez.