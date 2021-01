Inter-Milan, problemi per Pioli: Kalulu potrebbe non farcela...

Inter-Milan di martedì sera, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, perde un possibile. Pierre Kalulu è uscito acciaccato dalla partita di ieri contro l’Atalanta e non dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli per la stracittadina di coppa

Archiviata l’ultima giornata del girone d’andata che ha visto il Milan laurearsi campione d’inverno e l’Inter fallire l’aggancio in vetta, si pensa a martedì dove le due milanesi si affronteranno per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia. La brutta sconfitta di ieri contro l’Atalanta lascia in eredità una possibile assenza per Stefano Pioli. Pierre Kalulu è uscito acciaccato dalla sfida coi bergamaschi e ha riportato un problema muscolare che rende molto difficile la sua disponibilità per la partita di martedì.