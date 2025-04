Inter-Milan, le probabili formazioni per la semifinale di Coppa Italia

Inter-Milan si giocherà oggi alle 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

INTER-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In porta, come da tradizione nella competizione, ci sarà Josep Martinez: lo spagnolo ha convinto nelle uscite precedenti e si prende ancora la scena al posto di Yann Sommer. Davanti a lui, la difesa a tre sarà composta da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Quest’ultimo, però, sarà costretto a saltare la sfida con la Roma in campionato, essendo stato ammonito e quindi squalificato. Sulle corsie esterne, spazio a Darmian a destra e Dimarco a sinistra, con Carlos Augusto che partirà dalla panchina. In mezzo, nessuna sorpresa: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan guideranno la mediana con la consueta esperienza e qualità. In attacco, al fianco del sempre presente Lautaro Martinez ci sarà Joaquin Correa, favorito su Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, entrambi non al meglio. Marcus Thuram è ancora indisponibile.

INTER-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Sergio Conceicao sembra intenzionato a confermare quasi in blocco l’undici visto a Udine e nell’ultima gara di campionato. L’unica variazione attesa riguarda l’attacco: al centro ci sarà Tammy Abraham, autore di due gol ai nerazzurri in stagione, al posto di Luka Jovic. Ai suoi lati, i soliti Leao e Pulisic comporranno il tridente offensivo. A centrocampo, confermata la coppia centrale Fofana-Reijnders, con Jimenez e Theo Hernandez sulle fasce a garantire spinta e copertura. In difesa, davanti a Maignan, agirà il terzetto composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Dalla panchina, Conceicao potrà contare su numerose alternative: torna disponibile anche Kyle Walker.

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.

In panchina: Sommer, Di Gennaro; De Vrij, Bisseck, Cocchi, Zalewski, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani, Berenbruch, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Zielinski, Dumfries, Thuram

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

In panchina: Sportiello, Torriani; Thiaw, Walker, Florenzi, Terracciano, Bondo, Musah, LOftus-Cheek, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Gimenez, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceicao

Milan: Emerson Royal