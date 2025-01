Inter-Milan, probabili formazioni per la finale di Supercoppa Italiana

Oggi, lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20:00 italiane (22:00 locali), l’Inter affronterà il Milan in finale di Supercoppa Italiana all’Al-Awwal Park di Riyadh, in Arabia Saudita. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

INTER-MILAN PROBABILE FORMAZIONE CASA – Inzaghi ha definito gli ultimi dettagli della formazione, costretto a fare i conti con alcune defezioni importanti nel reparto offensivo. L’attacco titolare sarà composto da Lautaro Martínez e Mehdi Taremi, con Marko Arnautovic unico cambio a disposizione. La formazione scelta da Inzaghi rispecchia in gran parte quella schierata contro l’Atalanta nell’ultima gara di campionato. Il modulo sarà il consueto 3-5-2, con Yann Sommer tra i pali. La difesa a tre vedrà Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre la mediana sarà composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. L’assenza di Thuram rappresenta una perdita importante per l’Inter, che dovrà affidarsi all’esperienza di Lautaro e alla concretezza di Taremi per cercare di avere la meglio sui rossoneri.

INTER-MILAN PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Il 4-4-1-1 scelto per stasera potrebbe trasformarsi in un più offensivo 4-2-3-1 durante le fasi di possesso palla, con Christian Pulisic pronto a muoversi tra le linee alle spalle di Álvaro Morata, unica punta di ruolo. Sulla sinistra dovrebbe agire Luis Jiménez, mentre Yunus Musah sarà schierato come esterno destro, garantendo corsa e copertura in entrambe le fasi di gioco. A centrocampo, Fofana e Reijnders formeranno la coppia centrale, mentre in difesa i titolari saranno Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, con Mike Maignan a proteggere i pali. Tra le notizie dell’ultima ora, il grande interrogativo è legato alla presenza di Rafael Leão. Il portoghese, reduce da un infortunio, si è allenato regolarmente con il gruppo negli ultimi giorni, ma non è ancora al massimo della forma. Conceição potrebbe decidere di tenerlo inizialmente in panchina, riservandolo per un ingresso a gara in corso. Un altro dubbio riguarda Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi è stato fermo per un’influenza. La sua disponibilità verrà valutata solo poco prima del match

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aidoo, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Raffaele Di Gennaro (tutti per infortunio).

Milan (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Loftus-Cheek, Vos, Zeroli, Traoré, Leao, Abraham, Camarda, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceicao

Assenti: Florenzi, Okafor, Chukwueze (per infortunio).