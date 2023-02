Inter-Milan, probabili formazioni Derby di Milano in Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Milan è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 21ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Per gli ospiti rossoneri si tratta della rivincita dopo il brutto KO in Supercoppa Italiana ma è anche una sfida praticamente da dentro o fuori alle spalle del Napoli capolista. Ecco le probabili formazioni del Derby di Milano Inter-Milan in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 42 Curatolo, 45 V. Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 11 J. Correa e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Soliti dubbi per Inzaghi, che sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici di Riyad con entrambi gli olandesi in panchina. In difesa riecco Skriniar ma senza fascia di capitano, che andrà a Lautaro Martinez. A centrocampo Brozovic torna a disposizione ma solo dalla panchina. In attacco c’è la tentazione Lukaku, però Dzeko è ancora favorito.

Inter-Milan, probabili formazioni: le ultime novità

MILAN (3-5-2): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 46 Gabbia; 2 Calabria ©, 30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 9 Giroud, 27 Origi.

A disposizione: 77 Vasquez, 83 Mirante; 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic, 14 Bakayoko, 17 Rafael Leao, 21 Dest, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidato: Calabria.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 Maignan; 4 Bennacer, 11 Ibrahimovic, 23 Tomori, 25 Florenzi.

Altri giocatori: 79 Roback.

Ultime notizie e ballottaggi: Modifiche obbligate ma anche volute per Pioli, che deve rimediare sia ai troppi infortuni sia al momento negativa. La novità tattica sarà quasi sicuramente Messias schierato più basso, quindi da mezzala a modificare l’assetto iniziale e azzardare il 3-5-2 allo specchio piuttosto che il 4-3-3. Pobega verso la panchina insieme a Brahim Diaz e Saelemaekers, sfavoriti dal cambio modulo. L’esclusione clamorosa sarebbe quella di Rafael Leao in attacco, dove Origi si candida per una maglia da titolare ma occhio alla pretattica rossonera.

