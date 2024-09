Inter-Milan, le probabili formazioni per la 5ª giornata di Serie A

Inter-Milan si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio San Siro per la quinta giornata di Serie A: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

INTER-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Inter si prepara al derby della Madonnina con la massima concentrazione, puntando sulla formazione titolare per affrontare il Milan in una sfida cruciale, sia per il dominio cittadino che per il cammino in campionato. Il dubbio principale per Simone Inzaghi riguardava le fasce, ma le scelte definitive sembrano ormai fatte. A destra, Denzel Dumfries giocherà la sua prima partita da titolare in questa stagione, vincendo il ballottaggio con Darmian, che fino a ora aveva occupato stabilmente il posto. Sulla fascia sinistra, l’Inter recupera Federico Dimarco, reduce da un lieve infortunio, ma subito pronto a tornare nell’undici di partenza. La formazione dell’Inter, schierata con il classico 3-5-2, vedrà Yann Sommer tra i pali, mentre in difesa ci sarà il trio formato da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo, il regista Hakan Calhanoglu sarà affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, garantendo qualità e dinamismo. In attacco, la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il primo derby stagionale alla quinta giornata di campionato sarà già decisiva per il futuro di Paulo Fonseca, che spera in una reazione decisa da parte della sua squadra. Il tecnico portoghese si gioca tutto ed è pronto a una rivoluzione rispetto le formazioni viste in campo nelle ultime settimane. Nell’allenamento di ieri l’allenatore rossonero ha provato un 4-4-2 (o 4-2-4 nell’eventualità). L’idea è quella di schierare Pulisic e Leao sulle fasce, con Morata e Abraham al centro dell’attacco. Una formazione a trazione anteriore che esclude due titolarissimi di inizio stagione: Pavlovic (sostituito da Gabbia in difesa) e Loftus-Cheek.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Palacios, De Vrij, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Correa, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Buchanan (infortunato)

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata.

In panchina: Torriani, Nava, Pavlovic, Terraciano, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Loftus-Cheek, Chukqueze, Vos, Camarda, Okafor, Jovic.

Allenatore: Paulo Fonseca

Indisponibili: Sportiello (infortunato), Bennacer (infortunato), Thiaw (infortunato), Florenzi (infortunato), Calabria (infortunato).

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Bindoni – Tegoni, Ayroldi; VAR Di Paolo; A. VAR Paterna)