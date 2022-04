Inter-Milan: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi nel Derby di Milano di Coppa Italia

Inter-Milan è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per il ritorno delle Semifinali di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’andata, che con la regola del gol in trasferta significa praticamente obbligo di vittoria in casa nerazzurra. E si tratta dell’ultimo Derby di Milano stagionale, con vista sulla finale di Roma. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Milan

INDISPONIBILI – Rosa al completo. Pertanto, resteranno fuori dalla distinta dei ventitré tra campo e panchina solo il terzo portiere Alex Cordaz e il difensore Aleksandar Kolarov, ormai ai margini della squadra.

Non è stata diramata la lista dei convocati

MODULO – Non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter di Simone Inzaghi anche stavolta scenda in campo con il 3-5-2 sempre utilizzato in questa stagione.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro rientra Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro. Torna in panchina Danilo D’Ambrosio, più che jolly nelle ultime uscite.

CENTROCAMPO – Sulle fasce Denzel Dumfries a destra è in ballottaggio con l’ex Matteo Darmian, che sta recuperando posizioni e potrebbe essere la vera sorpresa dal 1′, mentre non ci sono dubbi su Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e l’ex Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti è previsto l’avvicendamento al fianco di Lautaro Martinez, che vede la maglia da titolare ma in coppia con il connazionale Joaquin Correa anziché Edin Dzeko, che nel ballottaggio offensivo al momento parte dietro e può valere come opzione dalla panchina.

Inter-Milan, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione del Milan di Pioli

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per gli ospiti. Clicca qui per scoprire le ultime anche sulla formazione del Milan dell’ex Stefano Pioli, che affronterà l’Inter a San Siro negli ultimi 90′ di questa doppia sfida. In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Milan di Coppa Italia, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).