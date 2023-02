Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli. Rivoluzione in arrivo – TS

Stefano Pioli sembra voler mischiare le carte, a quanto viene scritto da Tuttosport. Questa sera sarà in atto la prima rivoluzione tattica del tecnico per uscire dalla crisi di risultati. Verrà apportato un cambio di modulo importante.

RIVOLUZIONE – La certezza del Derby di Milano di questa sera è la rivoluzione messa in atto da Stefano Pioli. Il Milan non si presenterà con il solito 4-2-3-1, i problemi difensivi delle ultime settimane sono stati gravi e c’è bisogno di un ulteriore centrocampista a supporto della fase di ripiegamento. Per questo motivo, a quanto scrive Tuttosport, Pioli potrebbe optare per un 4-3-3, con Junior Messias mezzala favorito su Vranckx e Pobega. Saelemaekers anche parte in vantaggio sulla fascia destra nelle gerarchie su Rebic e Brahim Diaz. Il Milan si potrebbe inoltre anche posizionare a specchio, con un anomalo 3-5-2 e un difensore in più, Thiaw più di Gabbia. Queste sono le probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida contro l’Inter: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati