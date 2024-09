Inter-Milan, probabile formazione: Fonseca verso il copia-incolla – TS

Meno uno a Inter-Milan. Fonseca, che rischia seriamente l’incarico, pensa alla formazione da schierare. Questa la probabile formazione, secondo i colleghi di Tuttosport.

COME COL LIVERPOOL – Fonseca si gioca la panchina in Inter-Milan, il derby della Madonnina. Il tecnico portoghese cerca la svolta dopo il secondo KO stagionale in cinque partite, arrivato martedì sera contro il Liverpool in Champions League. Un 3-1 sonoro e netto, con i rossoneri inermi davanti alla forza e alla qualità della squadra di Arne Slot. Nonostante la sconfitta, scrive Tuttosport, Fonseca dovrebbe riconfermare l’undici che si è visto contro i Reds. Una sorta di copia e incolla a cominciare dalla porta, dove recupera Mike Maignan. La probabile formazione di Inter-Milan.

La probabile formazione di Fonseca per Inter-Milan

ULTIME – Fonseca ragiona per Inter-Milan e con i suoi collaboratori lavora per mandare in campo la squadra migliore. Ad oggi, quella più congeniale per il tecnico portoghese sarebbe il Milan visto contro il Liverpool, ossia quello con il 4-2-3-1. Quindi Calabria dovrebbe spuntarla su Emerson Royal a destra, mentre in difesa si va verso la conferma della coppia Tomori-Pavlovic. In mezzo ancora Loftus-Cheek in mediana insieme al francese Fofana. Mentre in avanti, secondo Tuttosport, Morata sarà supportato da Leao, Reijnders e Pulisic. La probabile formazione:

(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.