Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi: avanza un’ipotesi per la fascia

Inter-Milan è il primo derby di questa stagione di Serie A: questa la probabile formazione di mister Simone Inzaghi per la sfida.

LA SFIDA – Inter-Milan è in programma domenica 22 settembre alle ore 20:45. Lo scenario è quello della Scala del calcio, quello stadio San Siro a cui le parti sembrerebbero voler dire addio per i prossimi decenni. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida con molte certezze, sia in termini di convinzioni date dal pareggio contro il Manchester City che in quanto alle scelte di formazione che il tecnico piacentino dovrebbe attuare per il derby.

Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Inzaghi può contare su un Federico Dimarco pienamente recuperato dopo l’affaticamento muscolare patito nell’ultima sfida di Serie A contro il Monza. Il calciatore italiano, la cui centralità nello scacchiere tattico di Inzaghi convive con una indubbia capacità di Carlos Augusto di sostituirlo in maniera degna. Il brasiliano è stato un ottimo sostituto del Nazionale azzurro in Champions League, ma rivedere in campo l’esterno ex Verona rappresenta un fattore sicuramente importante dal punto di vista dei meccanismi di gioco che Inzaghi potrebbe predisporre per il derby.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.