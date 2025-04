Inter-Milan, Conceicao conferma la difesa a 3: la probabile formazione

Domani sera a San Siro andrà in scena il derby valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Le due formazioni milanesi ripartono dal risultato di 1-1 dell’andata. Di seguito la probabile formazione di Sergio Conceicao per Inter-Milan.

LA PARTITA – Domani sera a San Siro andrà in scena il quinto e ultimo derby stagionale tra Inter e Milan. Oltre alla supremazia cittadina, c’è in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 dell’andata, che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno. Sia i nerazzurri che i rossoneri, vogliono riscattarsi dopo le sconfitte maturate nel giorno di Pasqua, rispettivamente contro Bologna e Atalanta. L’Inter, che sta accusando l’alto dispendio di energie per i molti impegni ravvicinati, vuole rialzarsi per continuare a coltivare il sogno Triplete, e assicurarsi il primo derby stagionale. Il Milan dall’altra parte, nonostante un’ annata non all’altezza, vuole mantenere l’imbattibilità contro i cugini. Coppa Italia che per i rossoneri rappresenta anche la via più rapida per centrare la qualificazione all’Europa League. Ma guardiamo nel dettaglio le scelte di campo, analizzando la probabile formazione di Inter-Milan.

Inter-Milan, Conceicao rilancia Abraham dal primo minuto

SCELTE – L’ Inter-Milan di domani sera per i rossoneri rappresenta la sfida più importante di questo finale di stagione. Noni in campionato, con l’Europa distante 5 punti, e con una gara in più rispetto alla Lazio, la squadra di Sergio Conceicao deve vincere la Coppa Italia per ottenere la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Il tecnico portoghese si affiderà alla difesa tre che ha dato ottime risposte nelle ultime uscite. Davanti a Mike Maignan la linea a difensiva sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, in netto vantaggio su Thiaw. Alex Jimenez e Theo Hernandez confermati sulle corsie laterali. In mediana ci saranno Fofana e Reijnders. Kyle Walker e Loftus Cheek, entrambi recuperati, partiranno inizialmente dalla panchina. In avanti spazio per il tridente Pulisic, Leao, Abraham. L’attaccante inglese, autore già di 2 gol contro l’Inter in stagione, ritornerà titolare al posto di Jovic. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Inter-Milan messa a punto da Conceicao. Qui a disposizione anche quella di Simone Inzaghi.

Inter-Milan, la probabile formazione rossonera scelta da Conceicao

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.