Inter-Milan: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Milan, si gioca per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Inter-Milan

San Siro, Milano, mercoledì 23 aprile ore 21.

Come seguire Inter-Milan IN DIRETTA

Inter-Milan, dove vederla in diretta TV

La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5).

Inter-Milan, dove vederla in LIVE streaming

Su app Infinity attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I precedenti di Milan-Inter

A San Siro andrà in scena la stracittadina numero 244 e le due squadre si sfideranno per la 29ª in Coppa Italia, con un bilancio di 10 successi del Milan, 9 dell’Inter e 9 pareggi, l’ultimo per 1-1 nella sfida di andata. Le due squadre contano otto precedenti nella fase ad eliminazione diretta di Coppa Italia prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, in semifinale).

La partita su Canale 5: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

Milan: Emerson Royal.

Inter: Zielinski, Dumfries, Valentin Carboni.

L’arbitro della partita

L’arbitro di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto ufficiale sarà Aureliano, VAR dell’incontro Mazzoleni, Assistente VAR Marini.

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Inter:

Milan:

Conferenze stampa della vigilia

Conceicao: «». Clicca qui per rileggere tutta la conferenza stampa dell’allenatore del Milan.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2):

In panchina:

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (3-4-2-1):

In panchina:

Allenatore: Sergio Conceicao