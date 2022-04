Inter-Milan, Pioli sulla trequarti sceglie Kessié! Sciolto un altro dubbio – Sky

Inter-Milan è la sfida in programma alle 21.00 a San Siro, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (QUI le ultime novità sui nerazzurri). Secondo le ultime di Peppe Di Stefano, inviato per Sky Sport 24, Pioli punta ancora su Kessié trequartista

SCIOLTI I DUBBI – Inter-Milan è il quarto derby della stagione, valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Secondo le ultime di Sky Sport, sembrano sciolti gli ultimi due dubbi di Stefano Pioli: «4-2-3-1 con Calabria recuperato e regolarmente presente a destra in difesa, in mezzo Kalulu e Tomori e sulla corsia sinistra Theo Hernandez. Kessié sulla trequarti con a destra Messias più che Saelemaekers mentre a sinistra spazio a Leao. In mezzo Tonali e Bennacer. I due dubbi riguardano appunto Messias che al momento è favorito su Saelemaekers e Krunic potenzialmente titolare come secondo centrocampista o sulle trequarti ma al momento la scelta sembra ricadere su Kessié».