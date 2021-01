Inter-Milan, Pioli si affida ancora ad Ibrahimovic. Chance Tonali – SM

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Inter-Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma domani sera. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si affiderà ancora ad Ibrahimovic dal 1′. A centrocampo pronto Tonali. Le ultime da “SportMediaset”

SCELTE – Domani sera andrà in scena Inter-Milan, derby valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli vuol dimenticare in fretta la scoppola subita dall’Atalanta sabato sera. Per la stracittadina di Coppa Italia dovrà fare a meno di Donnarumma, squalificato. Tra i pali, quindi, ci sarà Tatarusanu. Difesa formata da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Kessiè in coppia con Tonali. Dietro ad Ibrahimovic, unica punta, ci saranno Saelemaekers, Rebic e Brahim Diaz.