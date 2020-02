Inter-Milan, Pioli scioglie i dubbi! Ibrahimovic unica punta, Kjaer dal 1′ – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Milan andrà in scena stasera alle ore 20.45 in un San Siro stracolmo di gente. Mentre in casa nerazzurra permangono i dubbi (vedi articolo), in casa rossonera no. Pioli ha scelto l’assetto tattico e ha promosso Kjaer. Di seguito quanto rivelato da Baiocchini durante la diretta di “Sky Sport 24”

SCIOLTI I DUBBI – Inter-Milan andrà in scena stasera a San Siro alle ore 20.45. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha sciolto tutti i dubbi: «Pioli potrebbe schierare un 4-4-1-1 con Calhanoglu trequartista a supporto di Ibrahimovic unica punta. A centrocampo ci saranno Castillejo e Bennacer insieme a Kessié e Bonaventura. In difesa Kjaer vince il ballottaggio su Musacchio e andrà a piazzarsi vicino a Romagnoli, sulle fasce Hernandez e Conti».