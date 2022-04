Inter-Milan, Pioli scherma ancora Brozovic. Un recupero in formazione

Inter-Milan si giocherà domani alle ore 21. Per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata, Pioli schiererà ancora un trequartista adattato per fermare Brozovic. Scelta di formazione già vista in precedenza.

PRIMO NON PRENDERLE? – Inter-Milan vede i rossoneri con un vantaggio discutibile: il gol doppio in trasferta. Una regola che l’UEFA ha giustamente tolto, ma che la Lega Serie A ha posticipato in Coppa Italia dalla prossima stagione. Stefano Pioli lo sa e per questo proverà a fermare la manovra avversaria, con un uomo a schermare Marcelo Brozovic. Come trequartista dovrebbe esserci Franck Kessié, stessa mossa del primo tempo nel derby di campionato: è favorito su Brahim Diaz e Rade Krunic (sarebbe un’altra scelta “tattica”). A centrocampo, inevitabilmente, andranno Ismael Bennacer e Sandro Tonali, spostando l’ivoriano più avanti. Non ha nemmeno recuperato Zlatan Ibrahimovic, quindi Olivier Giroud è il centravanti designato (a gara in corso spazio per Ante Rebic).

UN RECUPERO – A differenza di Ibrahimovic il Milan ritrova Davide Calabria per la partita con l’Inter. La febbre ha bloccato il terzino destro, già escluso all’ultimo venerdì col Genoa, ma sembra OK (vedi articolo). Difficile invece ce la faccia Alessio Romagnoli, ma la presenza di Calabria fa sì che Pierre Kalulu possa scalare centrale (a differenza di tre giorni fa) con Fikayo Tomori. Non si tocca la catena di sinistra, con Theo Hernandez terzino e Rafael Leao più avanzato, così come ovviamente Mike Maignan in porta. C’è una scelta da fare, come di consueto, nel ruolo di ala destra del 4-2-3-1. Nell’ultima partita ha giocato Alexis Saelemaekers, stavolta potrebbe toccare a Junior Messias che ha firmato il definitivo 2-0 nel finale. Ma è ballottaggio aperto. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud.