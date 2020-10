Inter-Milan, Pioli ritrova in gruppo un titolare: pronto...

Inter-Milan, Pioli ritrova in gruppo un titolare: pronto per il derby?

Inter-Milan è la sfida in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00 e valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri, che si sono ritrovati oggi per l’inizio dei lavori (vedi articolo), ritrovano Romagnoli. Di seguito quanto rivelato da Peppe Di Stefano su “Sky Sport 24”

RECUPERO – Inter-Milan vedrà Alessio Romagnoli in campo? Peppe Di Stefano avanza l’ipotesi: «A distanza di tre mesi torna a disposizione Romagnoli, si è allenato oggi in gruppo per la prima volta e considerando la difficoltà numerica, con sette/otto giorni di allenamento fatti bene, Romagnoli potrebbe riprendersi la fascia di capitano e la maglia da titolare contro l’Inter».