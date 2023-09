Inter-Milan, Pioli ritrova i suoi con una novità! Mercoledì ‘evento’

Inter-Milan è l’atteso derby della quarta giornata di campionato, in programma sabato alle 18. Mentre Inzaghi inizia a ritrovare i Nazionali, Pioli ha ripreso i lavori a Milanello dove in questi giorni si è allenata l’Italia di Spalletti che stasera affronta l’Ucraina

RITROVO – Inter-Milan è la super sfida della quarta giornata di campionato tra le due squadre prime in classifica a punteggio pieno. Dopo tre giorni di riposo, Stefano Pioli ha dato inizio ai lavori in vista del primo derby della stagione. La squadra rossonera si è ritrovata a Milanello alle 16.30, incrociandosi dunque con l’Italia di Luciano Spalletti, ospite in questi giorni proprio al centro di allenamento rossonero.

NOVITÀ – Dopo una breve attivazione muscolare, la squadra rossonera è scesa in campo per svolgere alcuni esercizi di tecnica e mobilità. In seguito, focus sul possesso palla e per finire partitella nella metà campo. Una novità oggi nel gruppo di Pioli, ovvero Luka Jovic che ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Domani, 13 settembre, il neo attaccante del Milan si presenterà ufficialmente in conferenza stampa.