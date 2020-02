Inter-Milan, Pioli recupera Ibrahimovic e non solo. Cambia formazione?

Condividi questo articolo

Inter-Milan assume un valore ancora superiore dopo la sconfitta della Juventus di stasera. Pioli, e non poteva essere altrimenti, ha recuperato Ibrahimovic: lo svedese però non è l’unico ritrovato per il derby nella formazione rossonera.

NUOVO CAMBIO – Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare Inter-Milan a sette anni e nove mesi dall’ultima volta. Lo svedese ha recuperato dal problema fisico che gli aveva impedito di scendere in campo col Verona, sarà titolare e probabilmente pure unica punta. Questo perché Stefano Pioli, al suo primo derby da ex, dovrebbe cambiare di nuovo modulo: 4-4-1-1. Il Milan mette un attaccante sulla fascia, Ante Rebic, e un centrocampista più avanzato, Hakan Çalhanoglu, soprattutto considerato che l’Inter sembra pronta a fare densità in mezzo. Ibrahimovic non è però l’unico recupero: c’è anche Simon Kjaer in difesa, sarà preferito a Mateo Musacchio. A centrocampo l’assente di oggi è Rade Krunic, ci saranno Franck Kessié e Ismael Bennacer (al rientro dalla squalifica) nei due in mezzo. Rafael Leao, invece, è presumibile sia l’arma a partita in corso dopo che durante la settimana si era pensato potesse partire titolare. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Çalhanoglu; Ibrahimovic.