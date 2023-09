Inter-Milan, Pioli recupera Giroud e ridisegna la difesa: la probabile formazione

Sarà un Inter-Milan particolare per Stefano Pioli dopo le batoste della scorsa stagione, ma convinto della forza della sua squadra ad oggi a pari punti con i nerazzurri in classifica. Il tecnico rossonero recupera Olivier Giroud, ma dovrà rivedere il reparto difensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Il Milan anche nel derby con l’Inter scenderà in campo con il solito 4-3-3 che sta dando sicurezze a Stefano Pioli. La formazione rossonera vuole fare bene con l’Inter, anche se con qualche problema in più in difesa. Assente Tomori per squalifica, non ci sarà anche Kalulu per infortunio. Pioli schiera Kjaer e Thiaw al centro della difesa. Confermati i soliti Davide Calabria, Theo Hernandez e Mike Maignan. A centrocampo confermato Krunic in mediana, supportato da Loftus-Cheek e Reijnders. Anche il tridente offensivo sarà lo stesso delle prime tre partite con al centro Olivier Giroud, che sembra aver recuperato dal problema rimediato in Nazionale, Rafael Leao a sinistra e Pulisic a destra.

Di seguito la probabile formazione del Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.