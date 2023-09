Inter-Milan, Pioli recupera un’arma ma matura il dubbio Pulisic – Sky

Per Inter-Milan Pioli riflette sulla titolarità di Pulisic, di rientro dalla nazionale statunitense. L’allenatore rossonero, però, recupera una certezza. Le ultime da Sky Sport 24.

DUBBIO – Scorrono veloci i giorni che conducono a Inter-Milan. Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo per il derby milanese: Olivier Giroud sarà a disposizione. La preoccupazione per le sue condizioni, dopo il dolore accusato alla caviglia nella sfida con la Francia, è svanita. L’attaccante in questi giorni ha proseguito con un allenamento differenziato e con il potenziamento muscolare. Giroud, a questo punto, è pronto per tornare in gruppo e anche in campo per Inter-Milan. Archiviato il dubbio sul francese, per Pioli subentra quello legato a Christian Pulisic. L’allenatore rossonero riflette sullo statunitense, non tanto per le condizioni fisiche, quanto per la stanchezza dovuta al lungo viaggio di ritorno dopo gli impegni con la nazionale. Nella prima partita degli Stati Uniti Pulisic è rimasto in campo per 90′, mentre nella seconda non ha terminato la gara. L’attaccante potrà allenarsi a Milanello, in vista di Inter-Milan, solo un giorno. Per questo è probabile che Pioli punti su Samuel Chukwueze dal 1′.

Fonte: Sky Sport 24 – Emanuele Baiocchini