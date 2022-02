Inter-Milan, Pioli pensa a Kessie sulla trequarti. Ibrahimovic recupera? – TS

Inter-Milan è in programma sabato alle 18. Per la stracittadina, Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, punta su Kessie sulla trequarti. Ibrahimovic verso il recupero

NOVITA’ – Inter-Milan andrà in scena sabato alle ore 18. In vista del Derby, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, secondo quanto riferito dal Tuttosport, punta forte su Franck Kessie. L’ivoriano, rientrato tardivamente dalla Coppa d’Africa, potrebbe essere schierato sulla trequarti, per dare più peso e più sostanza al centrocampo rossonero, che rischia di essere sopraffatto dalla fisicità della mediana dell’Inter. In attacco Pioli punta tutto su Ibrahimovic: lo svedese è vicino al pieno recupero, ed il tecnico punta sulla sua voglia di rivalsa dopo i risultati degli ultimi derby.

Fonte: Alberto Pastorella – Tuttosport