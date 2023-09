Inter-Milan, Pioli obbligato nella scelta del sostituto di Tomori – SI

Stefano Pioli non ha ampia scelta in difesa per il derby tra Inter e Milan. La squalifica di Fikayo Tomori crea un grande problema, da Sportitalia arriva la probabile formazione.

ASSENZE – Fikayo Tomori è stato espulso in Roma-Milan, poi Pierre Kalulu si è fermato durante gli allenamenti in settimana a Milanello. Le due notizie non sono assolutamente positive per Stefano Pioli, che sarà obbligato nella scelta del suo difensore al fianco di Malick Thiaw. Dal primo minuto contro l’Inter giocherà Simon Kjaer, che non ha collezionato tanti minuti fino a questo momento della stagione. Nel resto del campo l’allenatore del Milan si affiderà alle certezze trovate nelle scorse settimane. La probabile formazione rossonera. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.