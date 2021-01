Inter-Milan, Pioli non fa gran turnover in formazione....

Inter-Milan, Pioli non fa gran turnover in formazione. Cambi solo obbligati

Pioli Milan

Inter-Milan si giocherà domani alle ore 20.45. Per il derby che assegna un posto in semifinale di Coppa Italia Pioli questo pomeriggio ha annunciato problemi per tre giocatori (vedi articolo). Tuttavia la probabile formazione rossonera non dovrebbe avere grosso turnover.

SCELTE OBBLIGATE – Inter-Milan non dovrebbe vedere particolare turnover da parte di Stefano Pioli. L’allenatore oggi ha annunciato che Ismael Bennacer e Hakan Çalhanoglu non saranno a disposizione, il primo ancora infortunato e il secondo sempre positivo. È fuori pure Davide Calabria per problemi fisici, in più Gianluigi Donnarumma è squalificato dopo il cartellino rosso (dalla panchina) nell’ottavo di finale contro il Torino. Domani mattina saranno valutati Mario Mandzukic, Sandro Tonali e Pierre Kalulu, con quest’ultimo che è uscito per un infortunio contro l’Atalanta sabato e non dovrebbe essere convocato. Scontata la presenza in porta di Ciprian Tatarusanu e in attacco di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese autore di una doppietta nella stracittadina di campionato, 1-2 il 17 ottobre.

SECONDO DERBY – Il Milan che sfiderà l’Inter non dovrebbe cambiare granché nella formazione. Torna Alexis Saelemaekers, dopo la squalifica di sabato, e sarà a destra nel 4-2-3-1 con Brahim Diaz e Rafael Leao a completare il tridente dietro lo svedese. A centrocampo intoccabile Franck Kessié, accanto a lui potrebbe avere una nuova occasione Soualiho Meité (preso una decina di giorni fa dal Torino). In difesa, con Theo Hernandez e Alessio Romagnoli come titolari abituali, ci sarà anche Simon Kjaer visto che non ci sono altri difensori centrali arruolabili. Come terzino destro, invece, agirà Diogo Dalot che ha spesso giocato fra Coppa Italia ed Europa League. I rossoneri faranno la rifinitura domani mattina, prima della partita del Meazza. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.